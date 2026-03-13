القوارة يتوج بالدوري السعودي للدرجة الثالثة للموسم 2025 – 2026

تُوِج فريق القوارة بكأس الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2025 – 2026، عقب فوزه على نظيره قلوة بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي أُقيمت أمس الخميس على ملعب نادي الرائد في بريدة.
وسلّم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان الكأس والميداليات الذهبية لفريق القوارة بعد نهاية اللقاء، الذي شهد تنافسًا قويًا بين الفريقين حتى حسم القوارة المباراة بهدف وحيد.
وكان القوارة قد تصدر المجموعة الرابعة برصيد (42) نقطة، من (13) فوزًا و3 تعادلات وخسارتين، وتصدر فريق قلوة المجموعة الثانية برصيد (40) نقطة، محققًا (12) فوزًا و4 تعادلات وخسارتين.
وتأهل الفريقان إلى الدور نصف النهائي إلى جانب فريق بيش متصدر المجموعة الأولى برصيد (36) نقطة، وفريق الهدى متصدر المجموعة الثالثة برصيد (39) نقطة.
وشهد الدور نصف النهائي، فوز القوارة على الهدى بنتيجة (2 – 0)، وفوز قلوة على بيش بهدف نظيف، علمًا بأن الأندية الأربعة صعدت إلى الدوري السعودي للدرجة الثانية للموسم الرياضي المقبل 2026 – 2027.