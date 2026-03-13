الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الرابع عشر على التوالي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، أمام حركة الزوار والمصلين، لليوم الرابع عشر على التوالي، ترافق ذلك مع فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط المدينة المقدسة وعلى مداخل مدن وبلدات الضفة الغربية.
من جانب آخر, اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين على الأقل، خلال عمليات دهم واسعة، اليوم، لعدد من المنازل والأحياء في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في مدن طوباس ونابلس وسلفيت
