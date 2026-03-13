متابعات

الأمير فيصل بن عبدالله يزور جدة التاريخية ويكرّم المهندس نوار

صحيفة البلاد 25 / رمضان / 1447 هـ      13 مارس 2026

البلاد (جدة)

زار صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود مساء أمس جدة التاريخيه، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وعددٌ من الأمراء ورجال أعمال وإعلاميين؛ حيث زار بيت نصيف، ومتحف البحر الأحمر، وباب البنط.

وقد شاهد المباني القديمة وما يجري من عمليات لإعادة ترميمها بنفس الطابع القديم، واستمع خلال الجولة إلى شرحٍ من المهندس سامي نوار.

عقب ذلك، قدم الأمير فيصل بن عبدالله هدية تذكاريه للمهندس سامي نوار؛ عباره عن مجسم لصورة المهندس نوار؛ تقديراً لجهوده التي يقوم بها.
يشار إلى أن جدة التاريخيه تشهد هذه الأيام حركة زوار للاستمتاع بأجوائها الرمضانية.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *