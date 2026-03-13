الأمير فيصل بن عبدالله يزور جدة التاريخية ويكرّم المهندس نوار

البلاد (جدة)
زار صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود مساء أمس جدة التاريخيه، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وعددٌ من الأمراء ورجال أعمال وإعلاميين؛ حيث زار بيت نصيف، ومتحف البحر الأحمر، وباب البنط.
وقد شاهد المباني القديمة وما يجري من عمليات لإعادة ترميمها بنفس الطابع القديم، واستمع خلال الجولة إلى شرحٍ من المهندس سامي نوار.
عقب ذلك، قدم الأمير فيصل بن عبدالله هدية تذكاريه للمهندس سامي نوار؛ عباره عن مجسم لصورة المهندس نوار؛ تقديراً لجهوده التي يقوم بها.
يشار إلى أن جدة التاريخيه تشهد هذه الأيام حركة زوار للاستمتاع بأجوائها الرمضانية.