أكثر من مليون وجبة إفطار يوميًا لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين عبر منصة “إحسان” و”هيئة العناية بالحرمين”

البلاد (الرياض)
أثمرت عطاءات المحسنين عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تقديم أكثر من مليون وجبة إفطار يوميًا لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، ضمن مشروع “سفر الإفطار” الذي يتيح للمحسنين فرصة البذل والعطاء عبر قنوات رسمية وآمنة.
تأتي هذه الإسهامات امتدادًا للعطاءات المستمرة منذ بداية شهر رمضان، حيث بلغ إجمالي الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن أكثر من 23 مليون وجبة منذ بداية الشهر الفضيل، مما يجسد حجم التكاتف المجتمعي والحرص على تعظيم الأثر الخيري في أطهر البقاع.
ويهدف المشروع إلى تمكين أفراد المجتمع من الإسهام في تفطير المعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان، استشعارًا لفضل العمل وعظيم ثوابه، كما قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: “من فطَّر صائمًا كان له مثلُ أجرِه”، وذلك عبر آلية رقمية متقدمة تضمن سرعة تنفيذ عمليات التبرع، وشفافية التوزيع، وموثوقية إيصال الوجبات لمستحقيها وفق أعلى معايير الحوكمة.
وتواصل منصة “إحسان” استقبال مساهمات المحسنين ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري، في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، بما في ذلك “صندوق إحسان الوقفي”، عبر تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني “Ehsan.sa“، أو من خلال الرقم الموحد 8001247000، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر وتعزيز الاستدامة في العمل الخير.