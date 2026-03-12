يواصل التحذير من تصاعد التوترات الإقليمية.. الأمن الروسي يوقف مخططاً إرهابياً بطائرات مسيرة

البلاد (موسكو)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أمس (الأربعاء)، اعتقال مواطن روسي من مقاطعة فلاديمير، بتهمة التخطيط لهجمات باستخدام طائرات مسيرة على طائرات عسكرية روسية، بالتعاون مع الاستخبارات الأوكرانية. وأكد بيان الجهاز أن المعتقل قام بالتحضير للعملية عبر الاتصال بعنصر أوكراني على تطبيق “واتساب”، ونقل طائرات مسيرة ومتفجرات وأجهزة تفجيرية إلى مقاطعتي موسكو وكالوغا، كما قام بتجميع تجريبي للعبوات الناسفة وتدرب على مهارات التحكم في الطائرات المسيرة.

وأوضح البيان أن المعتقل زار المطارات الواقعة في مقاطعات فلاديمير وإيفانوفو وموسكو عدة مرات لإجراء استطلاع، قبل أن يتم توقيفه أثناء التحضير للهجوم في مقاطعة إيفانوفو. وفتحت لجنة التحقيقات الروسية قضية جنائية بحقه بموجب مواد عدة من القانون الجنائي، أبرزها المادة 275 الخاصة بالخيانة العظمى.

وفي سياق متصل، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، هو الثاني خلال أسبوع، دعا خلاله إلى “احتواء سريع للتصعيد” في الشرق الأوسط وحل النزاعات بالسبل السياسية. وبدوره، أعرب الرئيس الإيراني عن شكره لروسيا على دعمها، خصوصاً فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية المقدمة إلى إيران.

يأتي ذلك وسط تقارير إعلامية أميركية تحدثت عن تزويد موسكو لإيران بمعلومات استخباراتية تمكنها من استهداف مواقع أميركية محتملة، وهو ما رفض الكرملين التعليق عليه، فيما قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أهمية هذه المزاعم، مؤكدًا أنها “لن تفيد كثيراً”، بينما أكدت واشنطن استمرار التواصل مع الروس عبر قنوات دبلوماسية لتبادل الإشارات بشأن الموضوعات الحساسة.