وفق أعلى معايير الجودة لتعزيز تجربة المعتمرين.. 70 ألف خدمة لضيوف الرحمن خلال 10 أيام

البلاد (مكة المكرمة)

قدّمت المنظومة الصحية خدماتها للمعتمرين، ضمن جهود شاملة، حيث بلغ إجمالي الخدمات الصحية المقدمة (70,287) خدمة، وذلك خلال 10 أيام ، في إطار جهود تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وتلقيها؛ وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعزّز تجربة المعتمرين الصحية ويُمكّنهم من أداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، انسجامًا مع مستهدفات برنامجي “تحوّل القطاع الصحي” و”خدمة ضيوف الرحمن” المنبثقين من رؤية المملكة 2030. وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن المنشآت الصحية أجرت 278 عملية جراحية في تخصصات متعددة، منها 111 عملية قسطرة قلبية، كما بلغ عدد حالات التنويم (3,385) حالة، واستقبلت أقسام الطوارئ (42,422) زيارة، فيما استفاد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية (24,091) مستفيدًا. وتتواصل هذه الجهود عبر تنسيق متكامل بين مختلف مكونات المنظومة الصحية؛ لضمان جودة الخدمات واستدامتها، فيما تضطلع وزارة الصحة بدورها الإشرافي لتعزيز كفاءة الخدمات انسجامًا مع مستهدفاتها الإستراتيجية، إلى جانب دورها الرقابي في تعزيز الامتثال للأنظمة المعتمدة، بما يعزّز انضباط وجودة الخدمة المقدمة للمعتمر والزائر.