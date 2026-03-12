الإقتصاد

طيران ناس

كشفت شركة (طيران ناس)، أن صافي الربح المعدل بلغ 556 مليون ريال في السنة المالية 2025، مقارنة بـ434 مليون ريال في السنة المالية 2024م.وارتفعت الإيرادات بنسبة 4% لتتجاوز 7.84 مليار ريال، منها 1.8 مليار، في الربع الرابع مدفوعة بزيادة السعة التشغيلية.

غرفة الشرقية
عقدت غرفة الشرقية اجتماع الجمعية العمومية السنوي برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد الفراج، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من مشتركي الغرفة وممثلي الجهات الحكومية والهيئات المختلفة. وجرى اعتماد التقرير السنوي للغرفة والقوائم المالية للعام 2025.

