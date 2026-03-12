منوهاً بدعم القيادة للمنظومة.. الجاسر يدشن المسارات اللوجستية للحاويات والبضائع الخليجية

البلاد (جدة)

أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مبادرة المسارات اللوجستية؛ التي تهدف إلى توفير ممرات تشغيلية مخصصة لاستقبال الحاويات والبضائع المحولة من موانئ المنطقة الشرقية بالمملكة وموانئ دول مجلس التعاون الخليجي، إلى ميناء جدة الإسلامي وموانئ المملكة على ساحل البحر الأحم.



ونوّه خلال جولته الميدانية، أمس الأربعاء بميناء جدة، بالدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من خادم الحرمين والشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكدًا أن المملكة كمركز لوجستي عالمي مستمرة في مختلف الظروف في ضمان استقرار سلاسل الإمداد ولله الحمد، ودعم الأسواق الإقليمية والعالمية والحفاظ على انسيابية تدفق السلع والمواد عبر حركة خطوط التجارة الدولية والبضائع بكل سلاسة وموثوقية ، حيث تمتلك طاقة استيعابية كبيرة في موانئ البحر الأحمر، التي يمكنها استقبال أكثر من 17 مليون حاوية سنويًا.