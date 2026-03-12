مقذوفات مجهولة تصيب 3 سفن شحن بمضيق هرمز

البلاد (دبي)

شهدت الممرات البحرية في الخليج تصعيداً جديداً، أمس (الأربعاء)، بعد إصابة ثلاث سفن شحن بمقذوفات مجهولة في حوادث متفرقة، بينها هجوم وقع في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الإستراتيجية لنقل النفط والتجارة العالمية.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف غير معروف أثناء إبحارها في المضيق، على بعد نحو 11 ميلاً بحرياً شمال سلطنة عمان، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأضافت الهيئة أن السفينة طلبت المساعدة بعد الحادث، في حين شرع الطاقم في إخلائها، قبل أن تتم السيطرة لاحقاً على الحريق دون الإبلاغ عن خسائر بشرية.

وفي حادث منفصل، ذكرت الهيئة أن سفينة لنقل البضائع السائبة تعرضت أيضاً لإصابة بمقذوف مجهول على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً شمال غربي دبي في الإمارات، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير، فيما باشرت السلطات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الهجوم.

كما أعلنت البحرية في تايلاند، أن سفينة الشحن التايلاندية “مايوري ناري”، التي ترفع العلم التايلاندي، تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن عمليات إنقاذ جارية لثلاثة من أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 شخصاً.

وكانت الهيئة البريطانية قد تلقت في وقت سابق بلاغاً آخر عن حادث بحري على بعد 25 ميلاً بحرياً شمال غربي رأس الخيمة في الإمارات، حيث أفاد ربان سفينة حاويات بتعرض سفينته لأضرار ناجمة عن قذيفة يُشتبه بأنها غير معروفة المصدر، دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.

تأتي هذه الحوادث في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة، مع استمرار المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وما يرافقها من تهديدات للملاحة في الخليج، خصوصاً في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.