مصرتشدد على ضرورة احترام سيادة الدول

البلاد (القاهرة)

أكدت مصر أمس (الأربعاء)، موقفها الثابت في إدانة كافة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن والعراق، بالإضافة إلى تركيا وأذربيجان، في تصعيد يهدد استقرار المنطقة. جاء ذلك خلال سلسلة اتصالات مكثفة أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مع عدد من نظرائه الإقليميين والدوليين؛ بهدف خفض التصعيد وتعزيز جهود التهدئة.

وشدد عبدالعاطي على ضرورة احترام سيادة الدول ومبدأ حسن الجوار، داعياً إلى تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار كسبيل وحيد؛ لتجنب الانزلاق إلى فوضى شاملة، تهدد السلم والأمن الإقليميين. وأكد أن أي توسع في دائرة العمليات العسكرية يضع أمن واستقرار المنطقة أمام تحديات جسيمة، محذراً من التداعيات الكارثية لاستمرار العنف وتصاعد الصراع.

وتضمنت الاتصالات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مناقشة أحدث المستجدات في المنطقة وسبل التهدئة، بالإضافة إلى جهود إجلاء بعض المصريين العالقين في دول مجاورة عن طريق الأردن، مع تقدير الدعم الذي تقدمه السلطات الأردنية في هذا الإطار.

وأكد عبدالعاطي أن مصر ستواصل التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لتغليب الحلول السياسية والاحتكام للحوار والدبلوماسية، والعمل على منع اتساع رقعة الصراع، وضمان حماية أمن الملاحة الدولية، مؤكدًا أن الاعتداءات على دول شقيقة وصديقة لا يوجد لها أي مبرر، أو ذريعة.