مركز الملك سلمان للإغاثة يُطلق فعاليات ترفيهية ودعمًا تعليميًا لـ900 يتيم في ريف دمشق وحمص وإدلب

واس (إدلب)
أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فعاليات ترفيهية ودعمًا تعليميًا لـ(900) يتيم في مناطق ريف دمشق وحمص وإدلب، ضمن مشروع بسمة لرعاية الأيتام وأسرهم في سوريا.
وشملت الفعاليات تنفيذ سلسلة من الأنشطة التفاعلية والترفيهية بهدف إدخال السرور إلى قلوب الأطفال، وتعزيز روح المشاركة والانتماء لديهم، ومن أبرزها الألعاب الجماعية، والمسابقات الثقافية والفنية، والفقرات المسرحية، إضافة إلى توزيع الحقائب المدرسية المتكاملة التي تحتوي على القرطاسية واللوازم التعليمية التي تلبي احتياجات الطلاب الأساسية؛ بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتحفيز الأطفال على الانتظام في المدرسة، ودعم بيئة تعليمية أكثر استقرارًا.
يذكر أن المشروع يستهدف صرف الكفالات النقدية التي تلبي احتياجات الأيتام الأساسية وتسديد رسومهم الدراسية وتقديم برامج وأنشطة ترفيهية، إضافة إلى توفير السلال الغذائية والكسوة لهم ولأسرهم.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الفئات الأشد احتياجًا في سوريا وخاصة فئة الأيتام، عبر برامج نوعية تركّز على الاستدامة وتعزيز القدرات.