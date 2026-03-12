مركز الملك سلمان للإغاثة يُشارك في حدث على هامش أسبوع الشراكات الإنسانية للأمم المتحدة 2026

البلاد (الرياض)
شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ممثلًا بمستشار المشرف العام على المركز مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية، الدكتورة هناء عمر -عبر الاتصال المرئي- أمس الأول، في حدث حول فرص تعزيز النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنموي والسلام، على هامش أسبوع الشبكات والشراكات الإنسانية للعام 2026م، الذي نظمته أكاديمية النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنموي والسلام التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وناقشت الدكتورة هناء عمر خلال مداخلتها كيفية تطوّر فهم المانحين للنهج الترابط بين العمل الإنساني والتنموي والسلام، وانعكاس هذا التطوّر في بناء الأولويات والإستراتيجيات الحالية، مبينة أهمية الربط بين الجهود والمشاريع الإنسانية والتنموية لمركز الملك سلمان للإغاثة، إلى جانب أهمية الاستثمار في بناء القدرة على الصمود والتعافي المبكّر لتحقيق تدخلات مستدامة ومجتمعات مزدهرة.
وذكرت أن أسبوع الشبكات والشراكات الإنسانية يأتي في وقت مهم، حيث يوفّر مساحة تعاونية للخبراء والمعنيين للاستجابة بفعالية للتحديات والأزمات العالمية الحالية، مبرزة أهمية الشراكة مع المنظمات الإنسانية التي تعد جوهر عمل المركز، حيث يعمل مع أكثر من (300) شريك لتحقيق أهدافهم المشتركة في أكثر من (110) دول.
وسلّطت الدكتورة هناء الضوء على جهود المركز بالتعاون مع شركائه الدوليين في نشر الوعي حول النهج الترابطي من خلال تنظيم أحداث جانبية على هامش دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة (78-79-80)، وورشة عمل مع أكاديمية النهج الترابطي في الرياض لعام 2025م، حيث جمعت هذه الفعاليات ممثلين رفيعي المستوى من مختلف المناطق لحشد العمل الجماعي، وتبادل الدروس المستفادة، ومعالجة التحديات المشتركة.
ويُعدّ أسبوع الشبكات والشراكات الإنسانية منصة فريدة للقاء ومعالجة الشؤون الإنسانية الرئيسية، ويجمع المشاركين من الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والدول، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، وغيرهم؛ لمناقشة وإيجاد حلول للتحديات المشتركة في الشؤون الإنسانية
