رابطة العالم الإسلامي تُرحّب باعتماد مجلس الأمن قرارًا يدين الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية والأردن

البلاد (مكة المكرمة)
رحَّبت رابطةُ العالم الإسلامي باعتماد مجلس الأمن الدولي بأغلبية 13 صوتًا، للقرار رقم “2817” الذي قدَّمته المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يُدين بأشدِّ العبارات الاعتداءات الإيرانية الشنيعة على أراضي الدول الخليجية والأردن، مطالبًا بالوقف الفوري دون قيدٍ أو شرط لها، ولأي استفزازٍ أو تهديدٍ للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ثمَّن الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، هذا الموقفَ الحازمَ بأغلبيته الساحقة من مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن اعتماد القرار بهذه الأغلبية، إلى جانب رعايته وتأييده بأغلبية تاريخية بلغَت 135 دولةً من أعضاء الأمم المتحدة، يمثِّل رسالةً واضحة لإيران برفض وإدانة عدوانه المتواصل بمبرّراته الواهية على دولٍ مسالمة، وتهديد أمنها وسلامة شعوبها، في تهديدٍ خطرٍ للسّلم والأمن الدوليين.
ونوَّه فضيلته بما تضمّنه القرار من إدانةٍ للاعتداءات الإيرانية على المناطق السكنية واستهداف المدنيين؛ وتأكيده على التضامن مع البلدان المتضررة من هذا العدوان، كما حثَّ في الوقت ذاته، أعضاء مجلس الأمن على الترجمة العاجلة لهذا القرار وفق مسؤولياتهم القانونية إزاء صون السِّلم والأمن الدوليين، وإلزام إيران بالامتثال التام بالتزاماتها بموجب القوانين الدولية ذات الصلة.