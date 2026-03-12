رابطةُ العالم الإسلامي تُدين مواصلة حكومة الاحتلال إغلاقَ أبواب الأقصى المبارك أمام المصلّين

البلاد (مكة المكرمة)
أدانتْ رابطةُ العالم الإسلامي- باستنكارٍ شديدٍ- استمرارَ حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى (الحَرم القُدسي الشريف) أمام المصلّين المسلمين، خلالَ شهر رمضان المبارك.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بهذا الاعتداء الذي يستهدف حرمة المقدسات الإسلامية.
وشدّد فضيلته على الضرورةِ المُلِحّةِ لاضطلاع المجتمع الدوليّ بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاهَ وقف هذا التمادي الجسيم والمستمر لانتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس.