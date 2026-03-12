الأولى

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية

صحيفة البلادaccess_time24 / رمضان / 1447 هـ      12 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

واس (الكويت)
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان, أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.
وقال العقيد الركن العطوان في تصريح صحفي اليوم: “إن أصوات الانفجارات إن سمعت؛ فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية”.
ودعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *