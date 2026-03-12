الجراحة تبعد أكتشيشيك عن الهلال في مواجهات حاسمة

البلاد (جدة)

يفتقد الهلال خدمات مدافعه التركي يوسف أكتشيشيك خلال عدد من المباريات المقبلة، بعد تأكد غيابه لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأعلن النادي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب في العاصمة الفرنسية باريس كشفت حاجته إلى عملية جراحية في عضلات أسفل البطن، على أن يجريها يوم الخميس، قبل أن يبدأ برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا عقب العملية.

ومن المنتظر أن يغيب المدافع التركي عن عدة مباريات مهمة للهلال خلال هذه الفترة، أبرزها مواجهة الفتح في الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

كما سيغيب أكتشيشيك عن مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب مباريات التعاون في الجولة 27، والخليج في الجولة 28، والخلود في الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان اللاعب قد غادر إلى باريس لعرض حالته على الطبيب المختص جيل ريبول، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي لنادي الهلال، من أجل تقييم الإصابة بشكل دقيق قبل اتخاذ قرار إجراء العملية الجراحية.