التاريخ يميل للأهلي أمام القادسية
التاريخ يميل للأهلي أمام القادسية

24 / رمضان / 1447 هـ      12 مارس 2026

البلاد (جدة)

تتجه الأنظار الجماهيرية إلى قمة الجولة 26 من عمر دوري روشن السعودي عندما يستضيف القادسية نظيره الأهلي مساء غد الجمعة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

أفضلية تاريخية
يمتلك الأهلي أفضلية تاريخية على القادسية برصيد 11 فوزًا من أصل 15 مباراة جمعت الفريقين في الدوري السعودي، فيما فاز القادسية في 4 مباريات، وغاب التعادل عن المواجهات تمامًا.

وتزداد أهمية إثارة المباراة في ظل تقارب المستويات بين الفريقين في الوقت الراهن، بالإضافة إلى الدوافع القوية، فالأهلي يرغب في استمرار المنافسة على لقب دوري روشن في ظل وجوده في الوصافة برصيد 64 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر.ويبحث الأهلي عن تحقيق فوزه السادس تواليًا والتقدم لصدارة الدوري مؤقتًا، أملاً في تعثر النصر.ويعيش فريق المدرب ماتياس يايسله حالة من التألق مؤخرًا، بعدما فاز 3-1 على الاتحاد في قمة جدة في الجولة الماضية، ليكرر فوزه على منافسه المحلي في الدوري هذا الموسم.

بينما، القادسية يأمل في مواصلة التقدم ‌والحصول على مركز مؤهل مباشرة لدوري أبطال آسيا للنخبة في ‌الموسم المقبل، خاصة أنه المركز الرابع برصيد 57 نقطة.ويقود الثنائي الهجومي خوليان كينونيس وماتيو ريتيجي (15 هدفًا) آمال فريق المدرب بريندان رودجرز، أمام الأهلي الذي خسر مرة واحدة فقط هذا الموسم وكانت أمام الفتح ‌في الجولة 11.وسجل كينونيس 24 هدفًا متساويًا مع إيفان توني مهاجم الأهلي في صدارة سباق ⁠هداف ⁠الدوري مما يجعلهما في مباراة خاصة بهما على أمل الانفراد بصدارة هدافي دوري روشن هذا الموسم.
