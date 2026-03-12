التاريخ يميل للأهلي أمام القادسية

البلاد (جدة)

أفضلية تاريخية

يمتلك الأهلي أفضلية تاريخية على القادسية برصيد 11 فوزًا من أصل 15 مباراة جمعت الفريقين في الدوري السعودي، فيما فاز القادسية في 4 مباريات، وغاب التعادل عن المواجهات تمامًا.

تتجه الأنظار الجماهيرية إلى قمة الجولة 26 من عمر دوري روشن السعودي عندما يستضيف القادسية نظيره الأهلي مساء غد الجمعة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وتزداد أهمية إثارة المباراة في ظل تقارب المستويات بين الفريقين في الوقت الراهن، بالإضافة إلى الدوافع القوية، فالأهلي يرغب في استمرار المنافسة على لقب دوري روشن في ظل وجوده في الوصافة برصيد 64 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر.ويبحث الأهلي عن تحقيق فوزه السادس تواليًا والتقدم لصدارة الدوري مؤقتًا، أملاً في تعثر النصر.ويعيش فريق المدرب ماتياس يايسله حالة من التألق مؤخرًا، بعدما فاز 3-1 على الاتحاد في قمة جدة في الجولة الماضية، ليكرر فوزه على منافسه المحلي في الدوري هذا الموسم.