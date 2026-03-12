المحليات

أمير منطقة الرياض يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر

صحيفة البلادaccess_time24 / رمضان / 1447 هـ      12 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها باستمرار العمل خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، وتكليف العديد من الموظفين بالحضور لمقر العمل لإنجاز المعاملات وتسيير شؤون المواطنين والمقيمين.
وأكد سمو أمير منطقة الرياض أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالعمل على إنجاز كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

