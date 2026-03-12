الرياضة

الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشرقية الدولي لجمال الخيل العربية الأصيلة

البلاد (الدمام)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشرقية الدولي لجمال الخيل العربية الأصيلة الدكتور لؤي بن عبدالله الهاشم، يرافقه عدد من ملاك الخيل المشاركة والفائزة في المهرجان، بحضور أمين الأحساء المهندس عصام الملا.
وأكد سموه أن الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة يمثل امتدادًا لإرث تاريخي وثقافي عريق في المملكة، مشيرًا إلى ما تحظى به هذه الرياضة من اهتمام ورعاية، وما تمثله من قيمة حضارية تُجسد مكانة الخيل العربية الأصيلة في تاريخ وثقافة المجتمع السعودي.
وقدم الهاشم لسموه عرضًا عن المهرجان الذي أقيم في محافظة الأحساء، وجاءت البطولة بتصنيف دولي (B) المؤهل للبطولات العالمية، وشارك فيها (278) جوادًا من الخيل العربية الأصيلة تمثل (6) دول، فيما تأهل (80) جوادًا للنهائيات.
