وزير الخارجية يبحث التطورات مع نظرائه بعدة دول.. اجتماع عربي- إسلامي- أوروبي يناقش الاعتداءات الإيرانية

البلاد (الرياض)

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق وسوريا ولبنان وتركيا وأرمينيا ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية، عبر الاتصال المرئي.

وناقش الاجتماع الاعتداءات الجبانة التي طالت عددًا من الدول، وما نتج عنها من استهداف للمدنيين والمنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية، وتأكيد الجانب الأوروبي على علاقاتها الإستراتيجية والمهمة مع الدول المشاركة، وتضامنها الكامل معها في هذه الظروف، إضافة إلى مناقشة سبل العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، وحماية المدنيين والاحترام التام لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

من جهة ثانية، أجرى وزير الخارجية اتصالات هاتفية أمس بوزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وجرى خلال الاتصال مناقشة مجريات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما تلقى سموه اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز. وناقش الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث أعرب معاليه عن إدانة نيوزيلندا للهجمات العشوائية التي تشنها إيران على المملكة، وشكر المملكة على جهودها في حماية الرعايا الأجانب، بمن فيهم النيوزيلنديون الموجودون في المملكة.

وتلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالين من وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، جرى خلالهما استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية استمرار التنسيق والجهود الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.