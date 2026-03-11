“هيئة العناية بالحرمين”: خدمات متكاملة لقاصدي الحرمين وأرقام تعكس الجهود خلال عشرين يومًا من رمضان 1447هـ

البلاد (مكة المكرمة)
سجّلت الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين أرقامًا كبيرة خلال عشرين يومًا من شهر رمضان لعام 1447هـ، في ظل الجهود المتواصلة التي تُبذل لخدمة ضيوف الرحمن، وتيسير أدائهم للعبادات في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.
وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن استهلاك ماء زمزم في الحرمين الشريفين بلغ (25,933) مترًا مكعبًا، في إطار توفير المياه المباركة عبر نقاط التوزيع المختلفة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاتهما.
وبيَّنت أن خدمات الإرشاد قدّمت لأكثر من (913,715) مستفيدًا عبر الفرق الميدانية والنقاط الإرشادية التي تعمل على توجيه القاصدين والإجابة عن استفساراتهم بلغات متعددة.
وأفادت أنه في جانب خدمة الصائمين جرى توزيع (14,841,600) وجبة إفطار داخل ساحات ومصليات الحرمين الشريفين، ضمن منظومة متكاملة؛ تهدف إلى تنظيم موائد الإفطار وتسهيل تقديمها للصائمين، وفي المسجد الحرام استفاد من خدمة التحلل “الحلاقة” أكثر من (61,782) مستفيدًا ضمن مواقع مخصصة تقدم الخدمة وفق معايير صحية وتنظيمية عالية، مشيرة إلى استفادة (96,021) شخصًا من خدمات العربات المخصصة لنقل المعتمرين وكبار السن وذوي الإعاقة، بما يضمن سهولة التنقل داخل المسجد الحرام وأداء المناسك بكل يسر.
وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمات متكاملة لقاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان، بما يواكب كثافة الأعداد ويعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.