مركز الملك سلمان يواصل مشروعات «سلة إطعام»

البلاد (عواصم)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإنسانية عبر توزيع السلال الغذائية في عدة دول ضمن المرحلة الخامسة من مشروع “سلة إطعام” لعام 2026م. ففي تشاد، تم توزيع 880 سلة غذائية في منطقة أنقوري استفاد منها 5,280 فردًا، بينما وزّع في جيبوتي 250 سلة في إقليم عرتا استفاد منها 1,500 شخص. كما شملت التدخلات مدينة باماكو في مالي حيث تم تقديم 310 سلال لـ 1,860 مستفيدًا، ومحافظة مات في ألبانيا بتوزيع 125 سلة لـ 750 فردًا. وفي أفغانستان، بلغ عدد السلال الموزعة 1,000 سلة في ولاية ميدان وردك، استفاد منها 6,000 فرد من العائدين والنازحين والأسر الفقيرة والأيتام. تأتي هذه المبادرات امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني؛ بهدف التخفيف من معاناة الشعوب المحتاجة والمتضررة، وتعزيز الأمن الغذائي، وإيصال الدعم الإنساني إلى المستحقين- أينما كانوا.