محافظ جدة يستقبل طلاب وطالبات “خيركم” لتحفيظ القرآن الكريم

البلاد (جدة)
استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة اليوم، طلاب وطالبات جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة، الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السابعة والعشرين، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس عبدالعزيز حنفي.
وهنّأ سموه الطلاب والطالبات الفائزين، مشيدًا بما حققوه من تميز في خدمة كتاب الله، وبالجهود التي تبذلها الجمعية في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه.
من جانبه، ثمّن المهندس حنفي دعم سمو محافظ جدة واهتمامه بإنجازات طلاب وطالبات الجمعية، مؤكدًا أن هذا الدعم يعزز مسيرة الجمعية في خدمة كتاب الله.