غارات جوية واستهداف بحري واسع.. «اليوم الأعنف» في الضربات الأمريكية

البلاد (واشنطن)

أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أمس (الثلاثاء)، بدء الهجوم الأشد والأعنف على إيران، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية ستطلق أكبر عدد من الطائرات المقاتلة والقاذفات ضد أهداف إيرانية. وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال دان كين: إن الولايات المتحدة نفذت ضربات على سفن إيرانية كانت مزودة بألغام بحرية، مؤكداً أن أكثر من 50 سفينة حربية إيرانية دُمرت أو أُغرقت خلال الأيام العشرة الأولى من الحملة.

وأشار هيغسيث إلى أن الضربات على طهران ستتواصل وفق الخطة، محذراً من أن إيران ستصل في النهاية إلى مرحلة لا يكون لديها فيها خيار سوى الاستسلام العسكري. وأضاف في تصريحات لقناة NBC: “سيأتي وقت لن يكون أمام إيران خيار سوى الاستسلام، عندما تصبح غير قادرة على القتال”.

وأكد الوزير الأمريكي، أن شروط إنهاء الحرب ستحددها الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، مشيراً إلى أن احتمال إرسال قوات برية إلى إيران يبقى قائماً، وأن الولايات المتحدة مستعدة للمضي“إلى أبعد حد لتحقيق أهدافها” مع التأكيد على أن واشنطن هي من تضع الشروط في هذه الحرب، بما في ذلك القضاء على الطموحات النووية الإيرانية.

وأفاد مسؤول عسكري أمريكي كبير، أن القوات استهدفت نحو 3 آلاف هدف داخل إيران حتى الآن، شملت مواقع مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وصواريخ ومنصات إطلاقها، بالإضافة إلى ما تبقى من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم مضاد واسع، شمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية واستهداف القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق منذ بدء العملية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أبرز القادة الإيرانيين، بينهم المرشد علي خامنئي، وقائد الحرس الثوري محمد باكبور، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة عبدالرحيم موسوي.