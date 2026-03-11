عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم

أفاد مصدر أمني بسلطنة عُمان بإسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.
وأكدت سلطنة عُمان -وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية- استنكارها وإدانتها لعمليات الاستهداف المستمرة، وأنّها تتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة قاطنيها.
