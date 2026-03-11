السياسة

عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم

صحيفة البلادaccess_time23 / رمضان / 1447 هـ      11 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

واس (مسقط)

أفاد مصدر أمني بسلطنة عُمان بإسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.
وأكدت سلطنة عُمان -وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية- استنكارها وإدانتها لعمليات الاستهداف المستمرة، وأنّها تتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة قاطنيها.

