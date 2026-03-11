الأولى

سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية ألمانيا

صحيفة البلادaccess_time23 / رمضان / 1447 هـ      11 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس الثلاثاء في ديوان الوزارة بالرياض، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور يوهان فاديفول.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية.

وأعرب وزير الخارجية الألماني عن إدانة بلاده للاعتداءات الغاشمة التي تشنها إيران وعن تضامنها الكامل مع المملكة، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدفع المنطقة تجاه الاستقرار والسلام.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *