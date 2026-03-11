سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية ألمانيا

الأولىسمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية ألمانيا صحيفة البلادaccess_time23 / رمضان / 1447 هـ 11 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس الثلاثاء في ديوان الوزارة بالرياض، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور يوهان فاديفول. وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية. وأعرب وزير الخارجية الألماني عن إدانة بلاده للاعتداءات الغاشمة التي تشنها إيران وعن تضامنها الكامل مع المملكة، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدفع المنطقة تجاه الاستقرار والسلام. حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.