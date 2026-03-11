سمو وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية

الأولىسمو وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية صحيفة البلادaccess_time23 / رمضان / 1447 هـ 11 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماركو روبيو. وجرى خلال الاتصال بحث استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المملكة ودول المنطقة، وتبادل الرؤى حيالها بما يُسهم في الحفاظ على أمن المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين فيها. كما عبّر سمو الوزير عن ترحيب المملكة بتصنيف الولايات المتحدة لفرع الإخوان المسلمين في السودان جماعةً إرهابية، مجددًا دعم المملكة لكل ما يحقق استقرار المنطقة وازدهارها