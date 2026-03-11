سفارة المملكة بالقاهرة تبرز هوية يوم العلم

زُيّن مبنى سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية بهوية يوم العلم، تزامنًا مع هذه المناسبة الوطنية التي توافق الحادي عشر من شهر مارس من كل عام.
وجاء ذلك تعبيرًا عن الاعتزاز براية المملكة العربية السعودية التي تمثل رمزًا للوحدة والسيادة، وتجسد ما قامت عليه الدولة السعودية من قيم التوحيد والعدل والقوة.
ويعكس تزيين مبنى السفارة بهوية يوم العلم حرص البعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج على إبراز هذه المناسبة الوطنية والتعريف بما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية، تأكيدًا لما يمثله العلم السعودي من معانٍ راسخة تعبر عن تاريخ المملكة وهويتها ومكانتها.
