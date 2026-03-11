المحليات

حرس الحدود بمنطقة عسير ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة

23 / رمضان / 1447 هـ      11 مارس 2026

 

البلاد (أبها)
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة القحمة بمنطقة عسير, مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة لهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

