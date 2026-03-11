حرس الحدود بمنطقة عسير ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة

البلاد (أبها)
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة القحمة بمنطقة عسير, مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة لهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.