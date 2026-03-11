الهيئة العامة للنقل: أكثر من 700 ألف راكب عبر قطار الحرمين السريع منذ بداية شهر رمضان

البلاد (جدة)
أعلنت الهيئة العامة للنقل أن قطار الحرمين السريع في المملكة نقل أكثر من 700 ألف راكب من الزوار وضيوف الرحمن منذ مطلع شهر رمضان المبارك 1447هـ حتى 20 من الشهر ذاته.
وأوضحت الهيئة أن عدد الرحلات عبر قطار الحرمين السريع بلغت نحو أكثر من 2300 رحلة مسجلة.
ويسهم القطار وسيلة النقل الآمنة، في تخفيف الضغط على الطرق البرية بين المدن من خلال توفيره لخيارات نقل سريعة على مدار اليوم للمستفيدين تدعم انسيابية الحركة وتعزز كفاءة التنقل.
ويعد قطار الحرمين السريع أحد أبرز مشاريع النقل المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن طوال العام، حيث يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بجدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويعمل على خط كهربائي بطول 453 كيلومترًا، ويُصنف ضمن أسرع 10 قطارات في العالم بسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة.