المملكة تستضيف غدًا اجتماع وزراء التجارة العرب التحضيري للمؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية

البلاد (الرياض)
تستضيف المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية غدًا، اجتماع وزراء التجارة بالدول العربية في إطار التحضير للاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في مدينة ياوندي الكاميرونية خلال الفترة 26 – 29 مارس 2026م.
ويفتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي جدول أعمال الاجتماع الوزاري المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الإسلامي للتنمية.
ويهدف الاجتماع الوزاري إلى تنسيق المواقف التفاوضية لمجموعة الدول العربية وتحديد مطالبها لمنظمة التجارة العالمية، بما يعزز قدرة الدول العربية على الإسهام بفعالية في مناقشات المؤتمر الوزاري الرابع عشر وتحقيق نتائج متوازنة تعكس مصالحها وأولوياتها.
ويهدف الاجتماع الوزاري إلى تنسيق المواقف التفاوضية لمجموعة الدول العربية وتحديد مطالبها لمنظمة التجارة العالمية، بما يعزز قدرة الدول العربية على الإسهام بفعالية في مناقشات المؤتمر الوزاري الرابع عشر وتحقيق نتائج متوازنة تعكس مصالحها وأولوياتها.
ومن المقرر أن يتم اعتماد البيان الوزاري للمجموعة العربية الذي يعكس الرؤية المشتركة حيال القضايا الجوهرية، بما في ذلك إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز البعد التنموي في النظام التجاري متعدد الأطراف، والتقدم في مفاوضات الزراعة وضمان الأمن الغذائي.
يذكر أن المملكة العربية السعودية تولّت منصب منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية لمدة 8 دورات منذ عام 2011م.
يذكر أن المملكة العربية السعودية تولّت منصب منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية لمدة 8 دورات منذ عام 2011م.