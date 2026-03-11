السياسة“البحرية التايلندية”: تعرّض سفينة شحن لهجوم قرب مضيق هرمز صحيفة البلادaccess_time23 / رمضان / 1447 هـ 11 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق واس (بانكوك) أفادت البحرية الملكية التايلندية بتعرّض سفينة شحن تايلندية لهجوم قرب مضيق هرمز اليوم، مشيرة إلى أنّ العمليات مستمرّة لإنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 فردًا. وذكرت البحرية التايلندية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية- “تعرّضت سفينة الشحن مايوري ناري التي ترفع العلم التايلندي لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز”، ويتم التحقيق في التفاصيل المحددة وسبب الهجوم. وأوضحت أنّ البحرية العمانية أنقذت 20 بحارًا، فيما لا تزال الجهود مستمرة لإنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة المتبقّين.