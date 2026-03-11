المحليات

أكثر من مليوني مستفيد من خدمات النقل الترددي عبر حافلات المدينة خلال العشرين يومًا من رمضان

البلاد (المدينة المنورة)
سجل مشروع حافلات المدينة، الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أكثر من مليوني مستفيد من خدمات النقل الترددي خلال العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان، في إطار الجهود المبذولة لتيسير تنقل المصلين والزوار إلى المسجد النبوي ومسجد قباء.
وأظهرت بيانات للمشروع أن خدمة النقل الترددي أسهمت في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين والزوار إلى مواقع العبادة عبر عدد من المسارات والمحطات المنتشرة في أنحاء المدينة المنورة، مما عزز في انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام في المنطقة المركزية والمواقع المحيطة بالمسجد النبوي.
يأتي تشغيل هذه الخدمة ضمن منظومة النقل العام في المدينة المنورة التي تهدف إلى تحسين تجربة الزوار والمصلين خلال شهر رمضان، ورفع كفاءة التنقل، بما يحقق أعلى مستويات الراحة والسلامة لمستخدمي وسائل النقل العام.
