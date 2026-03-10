وقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يطلع على استعدادات «مطارات جدة» للعشر الأواخر

البلاد (جدة)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة أمس (الاثنين)، رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة المهندس مازن جوهر.

وتسلّم سموّه تقريرًا عن أعمال شركة مطارات جدة خلال شهر رمضان المبارك، ضمن خطتها التشغيلية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، التي أُعدّت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبمشاركة وتكامل 27 جهة حكومية وتشغيلية؛ لضمان تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم. واطّلع سموّه على استعدادات الشركة للعشر الأواخر من الشهر الكريم، المتضمنة تشغيل 3 صالات رئيسة تشمل مجمع صالات الحج والعمرة، والصالة (1)، والصالة الشمالية، مع تجهيز 407 منصات لقبول الأمتعة و463 منصة لإنهاء إجراءات الجوازات، إضافة إلى تشغيل 56 جسرًا متحركًا و35 محطة لسيور الأمتعة و81 جهاز تفتيش جمركيًا؛ بما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان انسيابية الحركة التشغيلية.

وشملت تعزيز الجوانب الصحية والإنسانية عبر تشغيل 4 مراكز صحية، و3 صالات ترحيب، إلى جانب تجهيز 20 استراحة مكيفة في مجمع صالات الحج والعمرة، فيما يعمل أكثر من 10 آلاف موظف وموظفة من مختلف الجهات خلال فترات الذروة؛ لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمات.