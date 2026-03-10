وزارة الداخلية تختتم معرضها للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في محافظة جدة

البلاد (جدة)
اختتمت وزارة الداخلية معرضها للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، الذي أقيم في الفترة (16- 19 رمضان 1447هـ)، وذلك في مجمع ردسي مول بمحافظة جدة.
وأبرز معرض وزارة الداخلية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم العمرة للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وتعزيز مستوى الوعي الصحي والوقاية من الأمراض وخدمة “فرجت”، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وخدمات منصة “أبشر” الإلكترونية.