“هيئة العناية بالحرمين” تعزز جاهزية خدماتها للعشر الأواخر من رمضان

البلاد (مكة المكرمة)
تستعد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الكثافات الجديدة التي بدأت بالتوافد من المصلين والمعتمرين والزوار خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، بمنظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية، ترتكز على أربع مرتكزات رئيسة تشمل: الخدمات التشغيلية، وخدمات الصيانة، وإدارة الحشود، والخدمات الإثرائية، بما يعكس عناية الهيئة بتقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين.
وكثفت الهيئة جهودها في الخدمات التشغيلية من خلال العناية بالسجاد وتعطيره وتنظيفه، وتهيئة مصليات جديدة، وتعزيز أعمال النظافة والتطهير والتعقيم والتبخير والتطييب للأروقة، وتوفير ماء زمزم المبارك، وتطوير آلية التفويج إلى مرافق دورات المياه من خلال توظيف إنترنت الأشياء بناءً على البيانات اللحظية، وذلك عبر تفعيل شاشات عند المداخل تعرض مستوى الكثافة بالألوان لتوجيه الزوار إلى المواقع الأقل ازدحامًا بما يسهم في تسهيل الوصول وتقليل الانتظار، إضافة إلى تشغيل أنظمة المراقبة والخدمات المساندة؛ بما يسهم في تحقيق مستوى عالٍ من جودة الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين.
وراعت الهيئة جاهزية خدمات الصيانة عبر رفع موثوقية منظومة الكهرباء والطاقة، وتعزيز كفاءة أنظمة التكييف والإنارة والمنظومة الصوتية، وضمان جاهزية المصاعد والسلالم الكهربائية، إضافة إلى رفع جاهزية أنظمة السلامة والطوارئ؛ بما يضمن استمرارية الخدمات وفق أعلى معايير الاعتمادية والسلامة.
وضاعفت الهيئة في جانب خدمات الحشود جهودها في تنظيم الحركة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاتهما، وتفعيل المسارات والممرات لتسهيل انسيابية التنقل، إلى جانب تشغيل الخرائط التفاعلية ثلاثية الأبعاد (3D)، وتفعيل خدمة بطاقات “أين نحن” عبر الباركود لتحديد المواقع، وتشغيل الفرق الراجلة المزودة بأجهزة الترجمة الفورية، وإطلاق مراكز العناية بالضيوف لخدمتهم ومساعدتهم وتقديم كل ما يسهل الوصول إلى وجهاتهم بكل يسر وطمأنينة.
وعززت الهيئة جانب إثراء تجربة المعتكفين والمصلين عبر زيادة توفير المصاحف ومصاحف برايل، وتفعيل دليل المصلى الرقمي في جميع المصليات، وتحسين خدمات الاعتكاف من خلال تقديم حزمة من الخدمات اللوجستية والرعاية الطبية والتوعوية؛ لجعل تجربتهم الإيمانية منظمة وآمنة تعين المعتكفين والمصلين على أداء عباداتهم بيسر وسكينة.