نيابة عن سمو ولي العهد.. سمو وزير الخارجية يشارك في الاجتماع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق وسوريا ولبنان وتركيا وأرمينيا ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الاثنين، في الاجتماع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق وسوريا ولبنان وتركيا وأرمينيا ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية، عبر الاتصال المرئي.
وناقش الاجتماع الاعتداءات الجبانة التي طالت عددًا من الدول وما نتج عنها من استهداف للمدنيين والمنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية، وتأكيد الجانب الأوروبي على علاقاتها الإستراتيجية والمهمة مع الدول المشاركة، وتضامنها الكامل معها في هذه الظروف، إضافة إلى مناقشة سبل العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، وحماية المدنيين والاحترام التام لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول الآسيوية ناصر آل غنوم، ومدير إدارة الاتحاد الأوروبي طلال العنزي.
