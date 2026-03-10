لخريجي البكالوريوس والماجستير.. تدريب صناعي «منتهي» بالتوظيف

البلاد (الرياض)

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن فتح باب التقديم لبرنامج (نُخب) التدريبي المنتهي بالتوظيف، ويستمر حتى 2 أبريل المقبل.

يستهدف البرنامج الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، بهدف تأهيلهم لسوق العمل وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للانضمام إلى الصندوق الصناعي، ويُنفّذ بالشراكة مع نخبة من الجهات التعليمية والتدريبية المحلية والعالمية، ويمنح الملتحقين مكافأة شهرية، وتأمينًا طبيًا وغيرها من الحوافز.

ودعا البرنامج حديثي التخرج من الجنسين إلى التقديم على البرنامج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.

ويُعد برنامج (نُخب) أحد البرامج الإستراتيجية التي يقدمها الصندوق الصناعي في إطار التزامه المستمر بتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية، مستندًا إلى أكثر من خمسة عقود من الخبرة في مجال التدريب والتطوير، وبالشراكة مع أبرز الجامعات والمراكز التدريبية الرائدة.