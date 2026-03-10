الإقتصاد

شراكات مليارية بمركاز مكة

صحيفة البلادaccess_time22 / رمضان / 1447 هـ      10 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (مكة المكرمة)
اختتمت مبادرة (مركاز البلد الأمين) فعالياتها الرمضانية، استضافت خلالها نخبة من المسؤولين والخبراء، حيث طرحوا رؤاهم حول مستقبل القطاعات.
شهدت أعمال المركاز توقيع 27 اتفاقية وشراكة بقيمة تجاوزت 3.7 مليار ريال، في خطوة تعكس دوره في جمع صناع القرار والمستثمرين لدعم المبادرات والمشروعات التنموية بمكة المكرمة.
وأكد أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداوود، أن ما تحقق من شراكات واتفاقيات يعكس حجم الفرص الاستثمارية والتنموية، التي تشهدها مكة المكرمة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *