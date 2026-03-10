شراكات مليارية بمركاز مكة

البلاد (مكة المكرمة)

اختتمت مبادرة (مركاز البلد الأمين) فعالياتها الرمضانية، استضافت خلالها نخبة من المسؤولين والخبراء، حيث طرحوا رؤاهم حول مستقبل القطاعات.

شهدت أعمال المركاز توقيع 27 اتفاقية وشراكة بقيمة تجاوزت 3.7 مليار ريال، في خطوة تعكس دوره في جمع صناع القرار والمستثمرين لدعم المبادرات والمشروعات التنموية بمكة المكرمة.

وأكد أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداوود، أن ما تحقق من شراكات واتفاقيات يعكس حجم الفرص الاستثمارية والتنموية، التي تشهدها مكة المكرمة.