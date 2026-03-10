الأولى

سمو وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع وزير خارجية نيوزيلندا مستجدات الأوضاع الإقليمية

22 / رمضان / 1447 هـ      10 مارس 2026

 

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز.
وناقش الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث أعرب معاليه عن إدانة نيوزيلندا للهجمات العشوائية التي تشنها إيران على المملكة، وشكر المملكة على جهودها في حماية الرعايا الأجانب، بمن فيهم النيوزيلنديون الموجودون في المملكة.

