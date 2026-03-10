سمو وزير الخارجية يبحث التطورات مع وزراء خارجية البحرين وباكستان وروسيا

السياسةسمو وزير الخارجية يبحث التطورات مع وزراء خارجية البحرين وباكستان وروسيا صحيفة البلادaccess_time22 / رمضان / 1447 هـ 10 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالًا هاتفيًا اليوم، من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار. وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وأهمية استمرار التنسيق والجهود الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها. كما تلقى اتصالًا هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف. وجرى خلال الاتصال مناقشة مجريات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.