سلم وثائق الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد.. أمير تبوك: القيادة حريصة على تمكين المواطن وتوفير الحياة الكريمة

البلاد (تبوك)

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، وثائق تملّك الوحدات السكنية لعدد من الأسر المستحقة في المنطقة، وذلك خلال حفل أُقيم في قاعة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة، ضمن مبادرة التبرع السخي، الذي قدّمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء–حفظه الله– بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة؛ لدعم تملّك المساكن للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.

ورفع أمير منطقة تبوك باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدًا أنها تعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطن، وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، وتعزز قيم التكافل الوطني، وتسهم في دعم الاستقرار الأسري والتنمية المستدامة.

وتضمّن الحفل عرضًا مرئيًا عن مبادرة التبرع بالوحدات السكنية، فيما أكد أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف أن الأمانة تعمل، بتوجيهات أمير المنطقة وبالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، على تنفيذ المبادرة وتحويلها إلى واقع ملموس يخدم الأسر المستفيدة. من جانبه، قدّم وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة “سكن” ماجد بن عبدالله الحقيل شكره لأمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته المستمرة، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في إنجاز مراحل المشروع؛ وفق الجدول الزمني المحدد، وتسريع تمكين الأسر المستحقة من الحصول على السكن الملائم. وفي ختام الحفل، سلّم أمير المنطقة وثائق التملّك للمستفيدين، الذين عبّروا عن شكرهم وامتنانهم للقيادة على هذه المبادرة، التي تعزز الاستقرار الأسري، وتحسّن جودة الحياة.