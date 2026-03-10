السياسة

سلمته مذكرة احتجاج إثر استمرار العدوان.. الكويت تستدعي السفير الإيراني

22 / رمضان / 1447 هـ      10 مارس 2026

البلاد (الكويت)
استدعت وزارة الخارجية الكويتية أمس (الاثنين)، السفير الإيراني لدى دولة الكويت محمد توتونجي للمرة الثانية، وتسليمه مذكرة احتجاج؛ إثر استمرار العدوان الإيراني الآثم على الكويت عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وما يمثله العدوان من انتهاك صارخ لسيادتها وأجوائها، وخرق جسيم لميثاق الأمم المتحدة وإخلال صريح بالقانون الدولي.
وجددت الوزارة في بيان لها إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين، ورفضها القاطع لجميع الهجمات السافرة، التي تشنها إيران على أراضيها وأجوائها؛ لا سيما تلك التي استهدفت المرافق والبنية التحتية المدنية الحيوية.
وأكدت حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها، مشددة على أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو في المجلس يُعد تهديدًا مباشرًا لأمنها الجماعي، مطالبة بالإيقاف الفوري للأعمال العدائية كافة التي لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة كانت.

