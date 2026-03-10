المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم الوجبات الغذائية في قطاع غزة

واصل المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم الوجبات الغذائية الساخنة في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأسر النازحة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسهم هذه المبادرة في توفير وجبات غذائية للأسر التي فقدت مصادر دخلها وأصبحت تعتمد على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها اليومية، كما تخفف عنهم عناء البحث عن الطعام أو إعداده في ظل شحّ الموارد وصعوبة الظروف المعيشية في القطاع.