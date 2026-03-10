السياسة

الدفاعات الكويتية تعترض صاروخين باليستيين وطائرة مسيرة

واس (الكويت)

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة تصدت منذ فجر أمس وحتى منتصف الليل لموجة من الأهداف الجوية المعادية التي اخترقت أجواء البلاد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان: “إن منظومات الدفاع الجوي رصدت صاروخين باليستيين معاديين في جنوب البلاد وتمكنت من اعتراضهما وتدميرهما، كما رصدت طائرة مسيرة معادية تعاملت معها منظومات الدفاع الجوي وتمكنت من تدميرها.

