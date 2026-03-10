الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط (6) طائرات مسيّرة شمال وجنوب البلاد

أعلن الحرس الوطني الكويتي اليوم، إسقاط (6) طائرات مسيّرة شمال وجنوب البلاد، في إطار تعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية.
وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني، أن القوات المختصة تواصل جاهزيتها بالتعاون مع الجهات العسكرية والأمنية للتعامل مع أي تهديدات محتملة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
