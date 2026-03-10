السياسة

الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط (6) طائرات مسيّرة شمال وجنوب البلاد

صحيفة البلاد      10 مارس 2026

 

واس (الكويت)

أعلن الحرس الوطني الكويتي اليوم، إسقاط (6) طائرات مسيّرة شمال وجنوب البلاد، في إطار تعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية.
وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني، أن القوات المختصة تواصل جاهزيتها بالتعاون مع الجهات العسكرية والأمنية للتعامل مع أي تهديدات محتملة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

