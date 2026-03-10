الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الحادي عشر على التوالي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، أمام حركة الزوار والمصلين، لليوم الحادي عشر على التوالي، وسط إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى ومداخل المدن والبلدات بالضفة الغربية.
في موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين على الأقل، واحتجزت عددًا آخر، خلال عمليات دهم واسعة، اليوم، لعدد من المنازل والأحياء في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في مدن رام الله وطولكرم ونابلس.
