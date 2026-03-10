الرياضة

أمير نجران يدشّن جمعية “نبض رياضي” بالمنطقة

البلاد (نجران)
دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم, جمعية “نبض رياضي”، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان بن حسن شايع، ورئيس مجلس إدارة الجمعية عوض بن محمد آل فرج، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وتهدف الجمعية إلى نشر الوعي الرياضي والصحي بين أفراد المجتمع من خلال تنظيم فعاليات رياضية، وبرامج تدريبية، وحملات توعوية، ومبادرات مجتمعية مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة، إضافةً إلى الإسهام في إقامة الأنشطة الرياضية المختلفة، وإنشاء مراكز رياضية متخصصة للرياضة المجتمعية، والعمل على تشغيل وصيانة المنشآت والمرافق الرياضية العامة.
