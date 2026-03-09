نائب وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى المملكة

السياسةنائب وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى المملكة صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1447 هـ 9 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ستيفن تشارلز هيتشن. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على المنطقة، والجهود المبذولة لدعم الاستقرار والأمن. كما استقبل نائب وزير الخارجية في مقر الوزارة بالرياض اليوم، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة أليسون ديلورث. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.