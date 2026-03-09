الأولى

مذكرة تفاهم بين منصة “إحسان” و”التعاونية للتأمين” لتمكين التبرع وتسهيل العطاء لدعم العمل الخيري

صحيفة البلاد       21 / رمضان / 1447 هـ       9 مارس 2026

 

البلاد (الرياض)
وقّعت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” مذكرة تفاهم مع شركة التعاونية للتأمين؛ بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تسهيل عمليات التبرع وتعظيم أثر العمل الخيري في المملكة.
وتضمنت المذكرة إتاحة خيار التبرع لعملاء “التعاونية للتأمين”، الذي يُمكّنهم من التبرع بالفائض من عمليات التأمين الخاصة بهم لصالح المشاريع الخيرية عبر منصة “إحسان”.
وتأتي هذه المبادرة لتقديم قنوات عطاء مبتكرة وميسرة، تتيح للمستفيدين توجيه عوائد الفائض التأميني لدعم الفئات المستحقة بكل موثوقية وشفافية، مما يوسع من دائرة البذل والعطاء.
وتواصل الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها السادسة استقبال التبرعات ومساهمات المحسنين، عبر تطبيق المنصة أو موقعها الإلكتروني Ehsan.sa أو الرقم الموحد 8001247000
